Футбол
Панорама Ростова-на-Дону«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
52
Вильена
9
Ари
93
Сулейманов
33
Берг
99
Фернандеш
1
Бабурин
11
Ионов
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
19
Байрамян
7
Еременко
8
Попов
15
Глебов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 5‑4‑1
Заявление было опубликовано на официальном портале клуба. Сообщается, что между "Ростовом" и "Краснодаром" существует договорённость о выделении бесплатных билетов для болельщиков команды гостей. На сегодняшний матч "быки" выделили для фанатов "желто-синих" 3,5 тысячи билетов.
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