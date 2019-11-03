Футбол

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-Дону«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба

Краснодар — Ростов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спайич
  
6
Рамирес
  
14
Ольссон
  
52
Вильена
  
9
Ари
  
93
Сулейманов
  
33
Берг
  
99
Фернандеш
  
1
Бабурин
  
11
Ионов
  
34
Козлов
  
28
Чернов
  
78
Чистяков
  
5
Хаджикадунич
  
19
Байрамян
  
7
Еременко
  
8
Попов
  
15
Глебов
  
14
Шомуродов
  
Ростов
Расстановка 5‑4‑1
Заявление было опубликовано на официальном портале клуба. Сообщается, что между "Ростовом" и "Краснодаром" существует договорённость о выделении бесплатных билетов для болельщиков команды гостей. На сегодняшний матч "быки" выделили для фанатов "желто-синих" 3,5 тысячи билетов.
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