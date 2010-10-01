Футбол
Панорама Ростова-на-Дону«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба
Заявление было опубликовано на официальном портале клуба. Сообщается, что между "Ростовом" и "Краснодаром" существует договорённость о выделении бесплатных билетов для болельщиков команды гостей. На сегодняшний матч "быки" выделили для фанатов "желто-синих" 3,5 тысячи билетов.
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