Футбол

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruПавел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

Скандально известный футболист Павел Мамаев стал игроком клуба ФК «Ростов», об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на свой источник в клубе.
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