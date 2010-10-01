В субботу, 21 сентября, в столице Мордовии состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги. Футбольный клуб «Тамбов» принимает «Ростов». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, в 400 километрах от родного города.

«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии

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