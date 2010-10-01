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КП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-Дону«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
В субботу, 21 сентября, в столице Мордовии состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги. Футбольный клуб «Тамбов» принимает «Ростов». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, в 400 километрах от родного города.
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