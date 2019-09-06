Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене»

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» не будет в нынешнем сезоне проводить оставшиеся домашние матчи в других городах, все игры состоятся на «Ростов Арене».
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ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
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