РПЛ
Евро-футбол.ру«Ростов» удалил оскорбительную шутку в адрес Акинфеева
«Ростов» удалил из своего аккаунта в Twitter оскорбительную шутку в адрес голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, «жёлто-синие» опубликовали фотографию Акинфеева, заменив его номер на футболе на 43.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста 05 октября в 08:49
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.
Известия вчера в 16:50
Политика
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
РИА Новости вчера в 17:31
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
Газета.Ru 05 октября в 01:51
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 05 октября в 01:36
Технологии
В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов
ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.
Российская газета вчера в 16:16
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.
RT на русском 05 октября в 04:12
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Кино
«Картина» о Поклонской и политической цензуре победила в двух номинациях на международном кинофестивале в США
Российский фильм «Картина» выиграл две номинации на престижном международном фестивале независимого кино Festigious в Лос-Анджелесе – лучшая комедия и лучший режиссер короткометражного фильма (Сергей Кальварский).
Фонтанка.Ру 01:29
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Кино
Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами
iReactor вчера в 23:38
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor 05 октября в 22:26
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Культура
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42