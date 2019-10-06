РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ростов» удалил оскорбительную шутку в адрес Акинфеева

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«Ростов» удалил из своего аккаунта в Twitter оскорбительную шутку в адрес голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, «жёлто-синие» опубликовали фотографию Акинфеева, заменив его номер на футболе на 43.
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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