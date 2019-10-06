РПЛ
Евро-футбол.ру«Ростов» удалил оскорбительную шутку в адрес Акинфеева
«Ростов» удалил из своего аккаунта в Twitter оскорбительную шутку в адрес голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, «жёлто-синие» опубликовали фотографию Акинфеева, заменив его номер на футболе на 43.
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Футбол
Соболев вызван в сборную России вместо Смолова
Спорт-Экспресс 09:25
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
РИА Новости 11:53
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Политика
Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Армия и оружие
80 лет назад завершилась польская кампания вермахта
80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
Газета.Ru 11:30
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science вчера в 14:28
Футбол
«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
Советский спорт 10:54
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых они, в частности, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.
ТАСС 16:12
Происшествия
Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12
Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Аргументы и Факты 04 октября в 03:35
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.
РИА Новости 17:09
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости 09:34
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
РИА Новости 17:16
Авто
Audi анонсировала роскошное четырехдверное купе на электрической тяге
На сегодняшний день компания Audi выпускает серийно электрический кроссовер e-tron.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:09
Футбол
Что сказал Сульшер после очередного провала «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения от «Ньюкасла» (0:1).
Евро-футбол.ру 14:34
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Культура
Разработчик видеоигр Хидэо Кодзима признался в любви к россиянам
Актуальные Новости вчера в 09:20
Политика
Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.
РБК 16:37
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28