РПЛ

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром». Южное дерби прошло в Краснодаре практически при полных трибунах и с огромной поддержкой от фанатов ростовской команды. которых на трибуне было более 3,5 тысяч.
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