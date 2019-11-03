В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Калгари» с двумя очками Кузнецова Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче двумя результативными передачами, российский капитан столичного американского клуба Александр Овечкин и российский защитник клуба Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями в матче, российский голкипер команды Илья Самсонов смог отразить 25 из 27 бросков по его воротам.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Политика Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины Журналист Евгений Киселев в авторской программе на YouTube-канале «Кисельные берега» сообщил о побеге своего коллеги Аркадия Бабченко с Украины.

Единоборства Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.

Хоккей Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.

Технологии Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Футбол Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020 Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.

Финансы Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.