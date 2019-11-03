РПЛ
Свободная Пресса«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
|34′
Алексей Ионов
|41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|46′
|53′
Ивелин Попов
|57′
Роман Еременко
|63′
Дмитрий Чистяков
|69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
|72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|75′
|77′
Бактиер Зайнутдинов
|79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
|90′+3′
Урош Спайич
|90′+5′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
52
Вильена
21
Намли
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
7
Еременко
6
Сигурдссон
18
Зайнутдинов
11
Ионов
2 ×
14
Шомуродов
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Калгари» с двумя очками Кузнецова
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче двумя результативными передачами, российский капитан столичного американского клуба Александр Овечкин и российский защитник клуба Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями в матче, российский голкипер команды Илья Самсонов смог отразить 25 из 27 бросков по его воротам.
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Общество
Фонд принца Чарльза оказался в центре скандала с поддельными картинами
Политика
Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Политика
Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев в авторской программе на YouTube-канале «Кисельные берега» сообщил о побеге своего коллеги Аркадия Бабченко с Украины.
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Политика
Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина
Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина.
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Общество
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
Футбол
Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.
Здоровье
В Кургане прошел пикет за достойную медицину
Финансы
Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю
Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Армия и оружие
Роковая точка: в США нашли место, где начнется большая война
В статье для интернет-издания The Daily Beast журналист Дэвид Экс предложил свою версию начала войны между Россией и НАТО.
Здоровье
Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы по биоматериалам
Искусственный интеллект начнет диагностировать заболевания россиян на основе их медицинских анализов.