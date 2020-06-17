Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВУ шести игроков ФК «Ростов» обнаружен коронавирус

У шести игроков ФК "Ростов" обнаружен коронавирус. Как сообщается на официальном сайте клуба, болезнь была выявлена в результате регулярного тестирования в ходе подготовки к матчу тура Тинькофф-Российской премьер-лиги, который был назначен на 19 июня.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.
ФК Ростов17 июня в 10:44

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«Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса за два дня до рестарта РПЛ

РБК17 июня в 11:40

«Ростов» попал на карантин по COVID-19 – шестеро заразившихся. Команда Карпина вылетит из группы лидеров?

Спорт уик-энд17 июня в 12:08

В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

Чемпионат17 июня в 12:05

Арутюнянц: не хотелось, чтобы кто-то спекулировал на ситуации в «Ростове»

РИА Новостивчера в 06:32

Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле

Советский спорт17 июня в 11:18

«Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Metaratings17 июня в 11:01

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

ФК Ростов17 июня в 10:44
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
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Политика

Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина.
Областная газета вчера в 23:11
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Общество

Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение

REGNUM 16 июня в 05:56
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Происшествия

СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Экономика

Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости вчера в 18:07
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Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия 17 июня в 16:16
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Политика

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Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Армия и оружие

Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео

Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
Российская газета вчера в 04:12
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Здоровье

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»

Состояние портфеля РФПИ в пандемию По словам Кирилла Дмитриева, больше из инвестпортфеля фонда в пандемию пострадали сеть фитнес-клубов World Class, сеть кинотеатров "Каро", а также аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока: "Но мы им активно помогали и считаем, что все они восстановятся".
РБК 00:00
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
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Шоу-бизнес

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru вчера в 14:19
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Футбол

ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками

ЦСКА анонсировал предстоящий матч 23-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» промороликом на основе популярного видео «Круглое сафари», где показывается, как жили бы животные, если бы они были круглыми.
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В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Здоровье

В Приморье проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

Жители Приморья смогут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости». Тестирование начнут проводить с 22 июня.
МИР 24 вчера в 22:33
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Общество

В Краснодарском крае 21 июня откроются все гостиницы и отели

Глава региона заявил, что в Краснодарском крае с 21 июня откроются все гостиницы и отели.
Кубанские новости вчера в 05:56
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
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