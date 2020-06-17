Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

с чего всё началось

У шести игроков ФК "Ростов" обнаружен коронавирус. Как сообщается на официальном сайте клуба, болезнь была выявлена в результате регулярного тестирования в ходе подготовки к матчу тура Тинькофф-Российской премьер-лиги, который был назначен на 19 июня.

Политика Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина. 7

Происшествия СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.

Армия и оружие Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны «Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны. 73

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 798

Экономика Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2% Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.

Авто В Сети показали обновленный Bentley Bentayga Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. 7

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 17

Шоу-бизнес Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет. 11

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года. 21

Здоровье Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев» Состояние портфеля РФПИ в пандемию По словам Кирилла Дмитриева, больше из инвестпортфеля фонда в пандемию пострадали сеть фитнес-клубов World Class, сеть кинотеатров "Каро", а также аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока: "Но мы им активно помогали и считаем, что все они восстановятся".

Футбол ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками ЦСКА анонсировал предстоящий матч 23-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» промороликом на основе популярного видео «Круглое сафари», где показывается, как жили бы животные, если бы они были круглыми.

Общество Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко. 581

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. 465