Коронавирус
Деловое.ТВУ шести игроков ФК «Ростов» обнаружен коронавирус
У шести игроков ФК "Ростов" обнаружен коронавирус. Как сообщается на официальном сайте клуба, болезнь была выявлена в результате регулярного тестирования в ходе подготовки к матчу тура Тинькофф-Российской премьер-лиги, который был назначен на 19 июня.
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с чего всё началось
Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.ФК Ростов17 июня в 10:44
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«Ростов» попал на карантин по COVID-19 – шестеро заразившихся. Команда Карпина вылетит из группы лидеров?
Спорт уик-энд17 июня в 12:08
Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле
Советский спорт17 июня в 11:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина.
Областная газета вчера в 23:11
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
REGNUM 16 июня в 05:56
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Экономика
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости вчера в 18:07
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 16 июня в 04:30
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Армия и оружие
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
Российская газета вчера в 04:12
Здоровье
Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Состояние портфеля РФПИ в пандемию По словам Кирилла Дмитриева, больше из инвестпортфеля фонда в пандемию пострадали сеть фитнес-клубов World Class, сеть кинотеатров "Каро", а также аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока: "Но мы им активно помогали и считаем, что все они восстановятся".
РБК 00:00
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Футбол
ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками
ЦСКА анонсировал предстоящий матч 23-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» промороликом на основе популярного видео «Круглое сафари», где показывается, как жили бы животные, если бы они были круглыми.
RT на русском вчера в 08:30
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Здоровье
В Приморье проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Жители Приморья смогут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости». Тестирование начнут проводить с 22 июня.
МИР 24 вчера в 22:33
Общество
В Краснодарском крае 21 июня откроются все гостиницы и отели
Глава региона заявил, что в Краснодарском крае с 21 июня откроются все гостиницы и отели.
Кубанские новости вчера в 05:56
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45