Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме
Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России. Поединок пройдет сегодня, 31 октября. Хозяева сыграют в серых футболках и темно-синих шортах.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
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Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
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Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Происшествия
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
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Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Футбол
Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке
Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси произнёс несколько фраз на русском языке во время общения с оператором после матча 1/8 Кубка России с «Томью».
Чемпионат 10:56
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
32CARS.ru 04:57
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
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Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Здоровье
Медики рассказали, можно ли дезинфицировать раны водкой
Врачи не советуют обрабатывать порезы, царапины и открытые раны водкой или самогоном.
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Хоккей
Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ
РБК вчера в 03:08
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю
Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
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Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
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Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта
ToDay News Ufa вчера в 12:12
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Маркизио обозвал грабителей своего дома дураками
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Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Происшествия
Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
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В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.
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Культура
Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд
На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
Эхо Москвы вчера в 10:30
Происшествия
Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье
Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
RT на русском 06:41