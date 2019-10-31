Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме

Спартак — Ростов
сегодня
в 12:30
Кубок России, 1/8 Финала
Москва, Стадион «Спартак»
Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России. Поединок пройдет сегодня, 31 октября. Хозяева сыграют в серых футболках и темно-синих шортах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 31 октября в 19:30

Чемпионат09:30

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Андрея Червиченко на точный счет матча 1/8 финала Кубка России

Sport24.ru07:39

Тест «СЭ». А какой вы Карпин в «Спартаке»?

Спорт-Экспресс09:00

«Спартак» и «Ростов» показали, в каких цветах сыграют в Кубке России

ODDS.ru05:05

Прогноз Черданцева на матч «Спартак» — «Ростов»

Sport.ru06:29

Спартак - Ростов: прогноз Mathias Finke 31 октября 2019

Ставка TV01:38

Взлетит ли «сбитый летчик» над Тушино. Главное о матчах 1/8 Кубка России

РБКвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Армия и оружие

Националисты и украинские силовики устроили перестрелку в Донбассе

Lenta.ru 09:39
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия

В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры

В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Политика

Премьер Ирака согласился уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Футбол

Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси произнёс несколько фраз на русском языке во время общения с оператором после матча 1/8 Кубка России с «Томью».
Чемпионат 10:56
Авто

Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

32CARS.ru 04:57
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Здоровье

Медики рассказали, можно ли дезинфицировать раны водкой

Врачи не советуют обрабатывать порезы, царапины и открытые раны водкой или самогоном.
Вечерний курьер 10:33
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК вчера в 03:08
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю

Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews 10:18
Политика

На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру

Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Наука

Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта

ToDay News Ufa вчера в 12:12
Футбол

Маркизио обозвал грабителей своего дома дураками

Нева Спорт 03:16
Политика

Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Здоровье

Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
МР7.ру 09:33
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.
Car.ru 07:48
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
Эхо Москвы вчера в 10:30
Происшествия

Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье

Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
RT на русском 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное