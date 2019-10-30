Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России. Поединок пройдет сегодня, 31 октября. Хозяева сыграют в серых футболках и темно-синих шортах.

«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме

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