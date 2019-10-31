РПЛ
Bookmaker-ratings.ru«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме
Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России. Поединок пройдет сегодня, 31 октября. Хозяева сыграют в серых футболках и темно-синих шортах.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Футбол
Новость о возвращении Ибрагимовича в Испанию оказалась шуткой
Во вторник 29 октября Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором заявил, что возвращается Испанию, не уточняя каких-либо подробностей.
Спорт-Экспресс 09:32
Политика
В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.
Реальное время вчера в 12:13
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Футбол
Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Газета.Ru 04:36
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политсовет 06:11
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК 09:34
Политика
Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала
Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
Эхо Москвы 09:31
Киберспорт
Средний онлайн в PUBG снизился на 82% с января 2018 года
В январе 2018 года PUBG достигла пика по среднему онлайну — 1 584 886 игроков, после чего «королевская битва» почти каждый месяц теряла активных пользователей.
CyberSport.ru 06:49
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Музыка
Максим Фадеев назвал главную причину закрытия своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев пояснил причины, по которым лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами.
Газета.Ru 09:42
Политика
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
ТАСС 08:19
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36