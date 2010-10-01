РПЛ

Donday.ruDonday.ru«Ростов» в гостях разгромил ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Дубль оформил Хорен Байрамян, а форвард Элдор Шомуродов забил свой десятый гол в чемпионате. Подопечные Валерия Карпина разгромили столичный ЦСКА с крупным счетом - 3:1. Встреча 12-го тура РПЛ состоялась 6 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Счет открыл на 12-й минуте Хорен Байрамян.
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