В один день, 25 сентября, прошли матчи одной шестнадцатой финала Кубка России. На этой стадии в борьбу за Кубок вступили команды РПЛ.

Спорт день за днем

Политика Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Кошка из Японии покорила пользователей Сети танцами Кошка по кличке Чако из Японии прославилась в интернете благодаря движениям, напоминающим энергичные танцы.

Политика Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.

Происшествия Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".

Экономика Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты питания на фоне позитивных итогов уборочной кампании, заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд Тепловоз проехал в тестовом режиме со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная по железнодорожной части Крымского моста, передаёт ТАСС.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Здоровье Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Шоу-бизнес Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.

Футбол «Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.

Политика Зеленский отверг сообщения о давлении Трампа Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что тот не давил на него во время июльского телефонного разговора, как это преподнесли некоторые американские СМИ.

Автоспорт Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“» Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.

Авто 65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.

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