Футбол
Пульс Дона«Ростов» в матче Кубка России победил «Мордовию»
|51′
Ивелин Попов
|57′
Александр Саплинов
В один день, 25 сентября, прошли матчи одной шестнадцатой финала Кубка России. На этой стадии в борьбу за Кубок вступили команды РПЛ.
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