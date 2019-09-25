Футбол

Пульс ДонаПульс Дона«Ростов» в матче Кубка России победил «Мордовию»

Мордовия — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Start Stadium
51′
Ивелин Попов
57′
Александр Саплинов
В один день, 25 сентября, прошли матчи одной шестнадцатой финала Кубка России. На этой стадии в борьбу за Кубок вступили команды РПЛ.
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