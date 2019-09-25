В один день, 25 сентября, прошли матчи одной шестнадцатой финала Кубка России. На этой стадии в борьбу за Кубок вступили команды РПЛ.

Спорт день за днем

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Политика Трамп согласился рассекретить и первый телефонный разговор с Зеленским Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов предоставить публике расшифровку первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.

Армия и оружие ВСУ обстреляли окраины Донецка из орудий и миномётов Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.

Авто Subaru покажет новый Levorg на автосалоне в Токио Японская компания опубликовала тизерное изображения, на которой показано второе поколение Subaru Levorg в новом, эволюционном стиле.

Политика Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Гаджеты IPhone 12 будет похож на iPhone 4 В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Здоровье Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.

Авто В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.

Общество В выходные на Землю обрушится магнитная буря В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.

Политика США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

Игры Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.

Киберспорт Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019 Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Общество Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.