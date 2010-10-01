Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. По итогам 12-го тура «Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. ЦСКА с результатом в 25 очков опустился на четвертое место, сообщает RT.

«Ростов» возглавил турнирную таблицу после победы над ЦСКА

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