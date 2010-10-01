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Экономика сегодняЭкономика сегодня«Ростов» возглавил турнирную таблицу после победы над ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. По итогам 12-го тура «Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. ЦСКА с результатом в 25 очков опустился на четвертое место, сообщает RT.
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