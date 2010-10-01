РПЛ
Экономика сегодня«Ростов» возглавил турнирную таблицу после победы над ЦСКА
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. По итогам 12-го тура «Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. ЦСКА с результатом в 25 очков опустился на четвертое место, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
РИА Новости 04 октября в 09:49
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова рассекретила пол и имя новорожденного ребенка
Знаменитая российская актриса Мария Миронова на днях стала мамой во второй раз.
Российский Диалог 10:31
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
Школьники из Красноярска вставили фото учителя в порноролик
Пожилая учительница одного из учебных заведений Красноярска обратилась в полицию, после того как школьники вставили ее фотографию в ролик для взрослых и начали распространять его в социальных сетях.
Discover24 05:05
Космос
В России появятся еще четыре космонавта
В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
РИА Новости 04 октября в 04:47
Здоровье
Врач рассказала, о чем свидетельствует пониженный гемоглобин
Пониженный гемоглобин в крови человека говорит об ослаблении защитных сил организма в связи с железодефицитной анемией.
Вечерняя Москва 05:44
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
SpeedMe 04 октября в 09:49
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Киберспорт
«Лучше бы следили за своим носом». Лил жестко прошелся по комментаторам
Лучше бы следили за своим носом и пытались как-то развиваться индивидуально, пора бы уже.
Cyber.sports.ru 15:53
Политика
Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в России.
Автоновости дня вчера в 00:36
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 13:25
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
Антонов заявил о необходимости обсуждения ситуации с размещением РСМД
США и России пора серьезно взяться за обсуждение ситуации вокруг размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 17:42
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
РИА Новости 14:14
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Общество
В Стокгольме стартует Нобелевская неделя
Вести.Ru 17:48
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45