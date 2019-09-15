Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Ахмат" (Грозный) в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1. За "Ростов" на 54-й минуте отличился Хорен Байрамян, на 64-й минуте гол забил Матиас Норманн.

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