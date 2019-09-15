Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Ростов» выиграл третий матч подряд, победив «Ахмат»

Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Ахмат" (Грозный) в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1. За "Ростов" на 54-й минуте отличился Хорен Байрамян, на 64-й минуте гол забил Матиас Норманн.
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Как «Ростов» дожал «Ахмат»: все голы матча девятого тура РПЛ. ВИДЕО

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ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» и закрепился в тройке лидеров Чемпионата России

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ФК «Ростов» обыграл на своем поле «Ахмат»

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«Ростов» — «Ахмат»: продолжат ли ростовчане побеждать?

Все про Спорт ру15 сентября в 06:31

ФК «Ростов» против «Ахмата»: публикуем яркие кадры жаркого матча

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Жена Карпина, удаление Швеца и семейное фото «Ростова» с фанатами. Яркие кадры

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«Ростов» перевернул игру с «Ахматом». Карпин остался в лидерах

Спорт-Экспрессвчера в 15:50
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Отчим Кокорина наехал на журналиста

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Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

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Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

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Газета.Ru вчера в 20:50
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Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Мировые цены на нефть значительно выросли

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Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

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В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика

Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
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Новый платеж с зарплаты появится в России

Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.
RT на русском вчера в 19:45
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Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
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Гаджеты

Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами

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Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже

Посольство РФ намерено обратиться в госдеп в связи с тем, что "подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 20:09
Кино

«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити стал победителем кинофестиваля в Торонто

Режиссер Тайки Вайтити из Новой Зеландии представил свой фильм «Кролик Джоджо» на проходящем в Торонто (Канада) кинофестивале.
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Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском вчера в 21:55
Шоу-бизнес

СМИ выяснили, когда Заворотнюк впервые узнала свой пугающий диагноз

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Трамп высказался по поводу войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном.
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Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
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Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
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Коллеги арестованных нижегородских врачей обратились в «Русь сидящую»

Нередко врачи, понимая, чем чревато использование «бесплатного» медпрепарата или изделия медицинского назначения, честно говорят об этом пациентам.
КозаПресс 14 сентября в 12:35
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В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
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Происшествия

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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