По данным «СЭ», сумма трансфера молодого защитника «Локомотива» Николая Пояркова в «Ростов» составила 300 000 евро. Напомним, что ростовчане сразу отдали 19-летнего игрока в аренду на сезон в «Рубин». Отметим, что «Локомотив» сохранил за собой право выкупа футболиста.

«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»

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