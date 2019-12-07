РПЛ
Sports.ru«Ростов» заплатит 500 тысяч евро за защитника «Тамбова» Осипенко
Защитник «Тамбова» Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове». По информации «Чемпионата», трансфер 25-летнего игрока обойдется донскому клубу в 500 тысяч евро. Осипенко дебютировал в РПЛ в нынешнем сезоне, перебравшись в «Тамбов» из «Факела».
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По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24
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