РПЛ

Sports.ruSports.ru«Ростов» заплатит 500 тысяч евро за защитника «Тамбова» Осипенко

Защитник «Тамбова» Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове». По информации «Чемпионата», трансфер 25-летнего игрока обойдется донскому клубу в 500 тысяч евро. Осипенко дебютировал в РПЛ в нынешнем сезоне, перебравшись в «Тамбов» из «Факела».
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с чего всё началось

«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.
Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

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«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

«Ростов» заплатит «Тамбову» за Осипенко 500 тысяч евро

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В «Тамбове» подтвердили переход центрального защитника команды в «Ростов»

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