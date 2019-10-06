В воскресенье «Ростов» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1 и стал одним из лидеров российской Премьер-лиги. После игры ростовский клуб подшутил над голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым. «Жёлто-синие» опубликовали фотографию вратаря, изобразив на его футболке номер 43.

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