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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ростов» жёстко подшутил над Акинфеевым

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В воскресенье «Ростов» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1 и стал одним из лидеров российской Премьер-лиги. После игры ростовский клуб подшутил над голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым. «Жёлто-синие» опубликовали фотографию вратаря, изобразив на его футболке номер 43.
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