Коронавирус
REGNUMРостовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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с чего всё началось
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.Ведомости08:59
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Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
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Липецкий суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в больнице
Суд в Липецке оштрафовал автора недостоверной информации о том, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом, сообщает Липецкий областной суд.
РИА Новости 15:12
Политика
На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»
Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
Экономика
В Америке - нарастание хаоса, нельзя повторять их ошибок, уверен Глазьев
Глазьев в ответ заметил, что если говорить о классических представлениях, то очень опасно, поскольку инфляция, которая гигантскими масштабами набирала обороты на финансовом рынке, вполне может перекочевать и на потребительский рынок.
Царьград 13:30
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Здоровье
Лобзин: дети болеют коронавирусом легко
Директор ФГБУ «Детский научно клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» Юрий Лобзин рассказал, как дети болеют коронавирусом.
ФедералПресс 08:53
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Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
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Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
Кино
Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года
Релиз фильма режиссера Мэтта Ривза «Бэтмена» перенесен на октябрь 2021 года, 20 сообщил портал Variety.
ИА Красная Весна 14:39
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
Состояние пациентов с коронавирусом зависит от их генов
Ученые провели большое и важное исследование, которое позволяет определить, в каких случаях коронавирус будет развиваться тяжело, а в каких – легко.
ToDay News Ufa 12:49
Футбол
Вьери: Роналду может играть с сигаретой в зубах до 40 лет
Криштиану может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии.
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