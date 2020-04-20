Коронавирус

REGNUMREGNUMРостовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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с чего всё началось

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

Ростовчане устроили онлайн-митинг у правительства области

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону10:33

Виртуальный митинг устроили жители Ростова в знак протеста у здания правительства области

Privet-Rostov.ru09:02

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

Rostov gazeta07:20

В Ростове устроили виртуальный митинг из-за введения новых пропусков

Дон-ТР08:50

Ростовчане устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Блокнот Ростов-на-Дону08:01

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

1rnd.ru07:28

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Ведомости08:59
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Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
1,7K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
246
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
7,4K
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
704
Общество

Липецкий суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в больнице

Суд в Липецке оштрафовал автора недостоверной информации о том, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом, сообщает Липецкий областной суд.
РИА Новости 15:12
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Политика

На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
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Экономика

В Америке - нарастание хаоса, нельзя повторять их ошибок, уверен Глазьев

Глазьев в ответ заметил, что если говорить о классических представлениях, то очень опасно, поскольку инфляция, которая гигантскими масштабами набирала обороты на финансовом рынке, вполне может перекочевать и на потребительский рынок.
Царьград 13:30
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
72
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
2,2K
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
685
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
1K
Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
5
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
2,2K
Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
2
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,3K
Здоровье

Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
6
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
398
Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
244
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
368
Здоровье

Лобзин: дети болеют коронавирусом легко

Директор ФГБУ «Детский научно клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» Юрий Лобзин рассказал, как дети болеют коронавирусом.
ФедералПресс 08:53
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
38
Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года

Релиз фильма режиссера Мэтта Ривза «Бэтмена» перенесен на октябрь 2021 года, 20 сообщил портал Variety.
ИА Красная Весна 14:39
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
254
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
821
Здоровье

Состояние пациентов с коронавирусом зависит от их генов

Ученые провели большое и важное исследование, которое позволяет определить, в каких случаях коронавирус будет развиваться тяжело, а в каких – легко.
ToDay News Ufa 12:49
4
Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

РБК 14:14
Футбол

Вьери: Роналду может играть с сигаретой в зубах до 40 лет

Криштиану может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии.
Чемпионат 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
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