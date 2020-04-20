Коронавирус

REGNUMREGNUMРостовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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с чего всё началось

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

В Ростове прошёл первый в истории города виртуальный митинг

Donnews.ru13:12

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

1rnd.ru07:28

Ростовчане устроили онлайн-митинг у правительства области

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону10:33

Виртуальный митинг устроили жители Ростова в знак протеста у здания правительства области

Privet-Rostov.ru09:02

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Ведомости08:59

«Власти, поделитесь деньгами». Жители российских городов устроили виртуальные митинги

Дождь12:13

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

Rostov gazeta07:20
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель

Обновлено в 20:37 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru 13:35
1K
Общество

В Германии отменяют знаменитый фестиваль пива «Октоберфест»

«Октоберфест» отменяется из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Знаменитый фестиваль пива традиционно проходит осенью в Мюнхене.
BFM.ru 13:15
2
Общество

Ростовчан обвинили в создании очередей возле пунктов выдачи пропусков

В первый день выдачи новых пропусков, которые начинают действовать с 23 апреля, ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в пункты выдачи.
1rnd.ru 10:25
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Общество

Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
Газета.Ru 09:55
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
6,5K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
1,1K
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Общество

В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина

После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 12:30
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Гаджеты

23,8-дюймовый монитор Mi Display 1A от Xiaomi оценили в 99 долларов

Faktom 02:30
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
32
Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
24
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,2K
Футбол

Малком: «В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“»

В «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне».
Спорт-Экспресс 11:40
Гаджеты

Apple выпустит новые недорогие AirPods в мае

Авторитетный инсайдер Apple Джон Проссер написал в своем Твиттере о том, что скоро выйдет новая бюджетная модель наушников AirPods.
ToDay News Ufa 07:44
13
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
22
Общество

Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
30
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
579
Общество

Представители РАН предложили Путину открыть обратно детсады и школы

Заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент Российской Академии наук (РАН) Николай Филатов заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что в стране можно снова открыть школы и детские сады, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.
Труд 11:06
66
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
177
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
130
Здоровье

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
20
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
19
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
357
Общество

Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
6
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
69
Общество

Верховный суд начнет проводить заседания по веб-камере

В суде напомнили, что стороны судебного процесса могут обращаться в суды с заявлением о своем участии в заседании по видео-конференц-связи.
Rambler News Service 10:47
2
Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
24
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
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