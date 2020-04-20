Коронавирус
REGNUMРостовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
Читать в источнике
Оценить978
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Армия и оружие
Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»
Взгляд.ру 07:26
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК вчера в 09:16
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Ростовский губернатор потребовал изменить схему выдачи спецпропусков
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от руководства Ростова-на-Дону изменить схему выдачи спецпропусков, которые начнут действовать на территории города-миллионника с 23 апреля, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 09:15
Гаджеты
В России стартовали продажи нового Nokia 5310
The GEEK 06:27
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Глава ВТБ высказался против отмены НДФЛ для бедных
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что сегодня не самое подходящее время для освобождения граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.
News.ru 05:33
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»
Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Участников Парада Победы отправят на карантин
Военное дело 05:02
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
Общество
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25