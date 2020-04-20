Коронавирус

REGNUMREGNUMРостовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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с чего всё началось

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

«Есть хотим»: красноярцы устроили массовый онлайн-митинг у здания правительства

Московский Комсомолец10:38

Ростовчане устроили онлайн-митинг у правительства области

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону10:33

Ростовчане устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Блокнот Ростов-на-Дону08:01

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Ведомости08:59

В Ростове-на-Дону устроили онлайн-митинг у здания областного правительства

Дождь07:59

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

1rnd.ru07:28

Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

Rostov gazeta07:20
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
5,1K
Общество

В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение введённых мер.
RT на русском 12:06
Происшествия

Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми

Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
2
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Общество

Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе

В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26
2
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
12
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Происшествия

В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости 10:51
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,2K
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3K
Общество

Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса

Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
161
Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
11
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
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Общество

Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
43
Шоу-бизнес

Тодоренко расплакалась на ТВ из-за выступления Топалова в образе панды

Телеведущая Регина Тодоренко на шоу "Маска" на одном из федеральных каналов не смогла сдержать слез, когда узнала, что в костюме Панды скрывался Влад Топалов.
VSE42.RU 03:40
42
Общество

Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
109
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости 10:13
104
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
51
Политика

Власти запланировали продлить режим самоизоляции

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.
РБК 12:00
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Культура

Россиянам в Okko покажут Шнурова в Третьяковке и Паттинсона-алкоголика

20 апреля в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko вниманию зрителей предложат продолжение экскурсии, которую проведет музыкант Сергей Шнуров по Третьяковской галерее.
Live24 02:53
Общество

Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме

«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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