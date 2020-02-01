Общество

Don24Don24Ростовская область на треть увеличила экспорт растительного масла

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Напомним, в прошлом году четыре сельхозпредприятия Ростовской области получили льготные кредиты по федеральной программе повышения конкурентоспособности. Минсельхоз России одобрил предоставлением им льготных займов на сумму 22,2 млрд рублей.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

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РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

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Life.ru вчера в 23:05
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Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
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Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
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В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

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