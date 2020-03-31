Коронавирус
REGNUMРостовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта. Область перешла на полную самоизоляцию жителей.
Читать в источнике
Оценить298
Подробнее о событии
Показать все источники
Обязательная изоляция в Ростовской области: разбираем распоряжение губернатора
Блокнот Ростов-на-Дону03:54
Василий Голубев: «Ростовская область переходит на самоизоляцию»
Правительство Ростовской областивчера в 16:40
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:31, Ашберн
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС
Кабинет министров получает право вводить в стране в целом (и в отдельных регионах и частях) режим ЧС.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
Только за последние сутки выявлено более 500 новых зараженных и восемь новых смертей, сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с заболеванием.
Киберспорт
Alliance рассталась с двумя игроками по Dota 2
Киберспортивная организация Alliance объявила об изменениях в составе по Dota 2. Из команды ушли Адриан Fata Тринкс и Нета 33 Шапира.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска
В Минтруда посоветовали сотрудникам, которых принудительно отправляют в отпуск за свой счет, обращаться в трудовую инспекцию и подавать в суд на работодателя.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Трафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности
Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-школу для подростков
Компания "Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства открыл новый сервис "Яндекс.Школа", который будет давать знания всем желающим в режиме онлайн.
Общество
В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Общество
В Петербурге обследовали на коронавирус более 37 тыс. человек
С 10 марта выехали из Петербурга 279 тыс. человек, из них 150 тыс. человек на личном транспорте пересекли границу Финляндии и Эстонии.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
СК проверит протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»
Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Происшествия
На Ямале у двух рабочих с газового промысла заподозрили COVID-19
Двое мужчин отстранены от работы и госпитализированы с газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе - у них подозревают коронавирус.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.