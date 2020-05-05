Коронавирус
REGNUMРостовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
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Это сфера услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие. Первый шаг возможен при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, обязательного режима самоизоляции для людей от 65 лет, а также с хроническими заболеваниями.
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