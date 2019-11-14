Футбол

REGNUMREGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Дону09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионат16:30

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ru10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazeta10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ru12:17

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Дону11:16
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Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
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Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
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«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Общество

Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

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МИР 24 06:08
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
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Политика

Путин рассказал о поставках С-400 в Индию

Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
RT на русском 15:44
Игры

Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare

Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
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В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
Футбол

Манджукич хочет перейти в «МЮ» зимой

Летом английский клуб уже предпринимал попытки купить Манджукича, но переход не состоялся. Манджукич перешёл в "Ювентус" в 2015 году.
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Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
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Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Финансы

Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
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Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии

Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
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Представили новый седан Audi S8

Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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На телеканале «Россия-1» недавно вышло интервью Юлии Михальчик для передачи «Судьба человека».
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По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
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В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
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Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге

Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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