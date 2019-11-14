Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

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Общество Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Политика Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Общество Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.

Политика Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.

Политика Путин рассказал о поставках С-400 в Индию Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.

Игры Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.

Футбол Манджукич хочет перейти в «МЮ» зимой Летом английский клуб уже предпринимал попытки купить Манджукича, но переход не состоялся. Манджукич перешёл в "Ювентус" в 2015 году.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Финансы Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.

Хоккей Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса» Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".

Экономика Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».