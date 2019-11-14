Футбол
REGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Политика
Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции
Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Политика
Путин рассказал о поставках С-400 в Индию
Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
Игры
Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare
Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
Футбол
Манджукич хочет перейти в «МЮ» зимой
Летом английский клуб уже предпринимал попытки купить Манджукича, но переход не состоялся. Манджукич перешёл в "Ювентус" в 2015 году.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Финансы
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин может обратиться в суд после интервью с Юлией Михальчик
На телеканале «Россия-1» недавно вышло интервью Юлии Михальчик для передачи «Судьба человека».
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Происшествия
Минпросвещения прокомментировало стрельбу в колледже Благовещенска
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».