Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

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Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.

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