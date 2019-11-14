Футбол
REGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Общество
Новый судоходный маршрут в обход РФ может стать невыгодным для Польши
Напомним, о намерении Польши начать строительство нового водного пути на границе с Россией стало известно в начале апреля.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Экономика
Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
Баскетбол
«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Гаджеты
Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir
Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли команде WHL в Суперсерии
В Канаде завершился пятый матч Суперсерии. Молодёжная сборная России уступила команде Западой хоккейной лиги (WHL) со счётом 1:2.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
Игры
Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order
Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Здоровье
Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают
Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Спартака» помог сборной Чехии по футболу квалифицироваться на Евро-2020.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Спорт
Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России
Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала о жизни с Константином Эрнстом
Софья Заика впервые откровенно рассказала о жизни с Константином Эрнстом, который старше ее на 27 лет.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.