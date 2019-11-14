Футбол

REGNUMREGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

Don2409:19

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Дону09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионат16:30

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ru10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazeta10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ru12:17

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Дону11:16
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество

Новый судоходный маршрут в обход РФ может стать невыгодным для Польши

Напомним, о намерении Польши начать строительство нового водного пути на границе с Россией стало известно в начале апреля.
ФАН вчера в 14:31
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
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Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Известия 16:39
Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК вчера в 11:50
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«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко.
Советский спорт 13:52
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
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"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
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Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

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Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

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Определились десять участников футбольного Евро-2020

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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