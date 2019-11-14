Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».

Спорт день за днем

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

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Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Экономика Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

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Политика WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

Политика NRC: «JIT подбирается к окружению Путина» Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.

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Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

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