Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

Don24вчера в 09:19

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионатвчера в 16:30

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ruвчера в 10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazetaвчера в 10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ruвчера в 12:17
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Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

REGNUM 06:52
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер вчера в 22:07
Армия и оружие

Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка

ТК Звезда 13 ноября в 09:03
Общество

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы

«Опора России» выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия «невозвратный тариф» для отелей.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Космос

SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

3DNews вчера в 04:06
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru 04:11
Экономика

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Интернет

На Госуслугах теперь можно платить Google Pay

Ранее произвести оплату можно было банковской картой, электронными деньгами и с номера телефона. Как использовать Google Pay на Госуслугах.
ИА Клерк.Ру 06:34
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 13 ноября в 11:07
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Политика

Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Lenta.ru 06:26
Наука

Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни

У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.
РИА Новости вчера в 11:43
Общество

В карельском городе птицы умерли на лету и выпал желтый снег

В карельском городе Сегеж местные жители обратили внимание на массовую гибель птиц.
Агентство Телеграф 02:57
Футбол

Александр Дюков: Размер мотивации судей в российском футболе должен быть другим

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация пересмотрит размер оплаты труда арбитров в российском футболе, основная часть денег будет зависеть от качества работы судей.
Bookmaker-ratings.ru 06:39
Общество

Скворцова призвала вернуть элементы отраслевой системы оплаты труда

Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.
REGNUM 02:28
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
Спорт

Киев протестует: на турнире по каратэ в Японии выступила сборная ДНР

REGNUM вчера в 05:29
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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