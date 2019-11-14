Футбол

REGNUMREGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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