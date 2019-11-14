Футбол
REGNUMРостовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Культура
VIII Культурный форум в Петербурге открыли Голодец и Мединский
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada Vesta с вариатором.
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Экономика
Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Политика
Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Единоборства
Харитонов перевесил Васселла в преддверии их боя на Bellator 234
Напомним, бойцы проведут поединок 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) в рамках турнира Bellator 234.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы
Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
Космос
Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Политика
Путин оценил ситуацию в Боливии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Общество
Владелец крымских зоопарков планирует уничтожить около 30 медведей
Крымский бизнесмен Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей.
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Общество
За два дня россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
Газета «Ведомости» сообщила о назначении заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чурко командующим российской группировкой в Сирии.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».