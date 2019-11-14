Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

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Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Финансы Банки захотели получать от россиян декларации о доходах Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Политика Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Политика Путин оценил ситуацию в Боливии Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.

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Общество Владелец крымских зоопарков планирует уничтожить около 30 медведей Крымский бизнесмен Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей.

Футбол «Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.

Общество На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота» Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».