Футбол
161.ruРостовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе "Октябрь". Состав московского ЦСКА был далек от оптимального — много футболистов уехало в сборные своих стран.
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20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
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