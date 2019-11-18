Футбол

161.ru161.ruРостовский СКА сыграл против ЦСКА

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе "Октябрь". Состав московского ЦСКА был далек от оптимального — много футболистов уехало в сборные своих стран.
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ЦСКА — СКА (Ростов-на-Дону) — 5:1. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru09:22

Дзагоев в старте, чеченец из Дании — на просмотре: ЦСКА разгромил СКА на глазах у Басты

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Защитник ЦСКА Карпов пропустит неделю из-за сотрясения

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Ростовские армейцы уступили ЦСКА с разгромным счетом

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Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

161.ru08:16

ЦСКА потерял еще одного защитника, зато набирает форму Дзагоев. Как прошел товарищеский матч с клубом Басты

Матч ТВ10:14
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
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Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Общество

В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

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Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi

В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
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Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

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Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Gazeta.SPb 15:47
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Авто

«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Тарантас Ньюс вчера в 00:34
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Здоровье

Справка от нарколога в Оренбуржье станет «золотой»

Да и результат теперь будет готов лишь спустя несколько часов, то есть одним днем получение данной справки больше не обойдется.
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Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ 14:54
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Общество

Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
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Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество

В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу

"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
ТИА 02:28
Футбол

Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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Футбол

Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.
Телеканал 360° 05:01
Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 15 ноября в 21:54
Футбол

Футболист ударил вратаря соперников и спровоцировал драку в Бразилии

После встречи вратарь "Фламего" Хьюго попал в окружение футболистов соперника, а один из них нанес ему удар кулаком в лицо.
Газета.Ru 13:15
Происшествия

Мать убитой в Крыму 5-летней девочки унизили на похоронах

В Крыму во время похорон 5-летней девочки, в убийстве которой признался отчим, от ее матери потребовали встать на колени перед гробом и просить прощения у ребенка.
Московский Комсомолец 01:37
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Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

Волгоградская правда 11:53
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Экономика

Для бюджетников предложили определить зарплатный минимум

Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, речь идет о прожиточном минимуме, который установлен в регионе, где трудится работник бюджетной сферы.
Российская газета 16 ноября в 01:35
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
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