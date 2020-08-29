Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Панорама Ростова-на-Дону
Панорама Ростова-на-Дону

Ростовский банк «Центр Инвест» направит 310 млн рублей на дивиденды

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не являются акционерами банка. Ранее сообщалось, что акционеры ПАО "Ростсельмаш" отказались от части дивидендов за 2019 год из-за получения статуса предприятия системообразующего значения в пандемию коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
АК&М

Группа Компаний ПИК может выплатить дивиденды в размере 22.71 руб. на акцию

АК&Мвчера в 02:50
РИА Новости

Совет директоров ЛСР рекомендовал выплатить за полгода 20 рублей на акцию

РИА Новостивчера в 09:01
Интерфакс - Россия

Воронежский «Электросигнал» может направить на дивиденды более 50% чистой прибыли за 2019г

Интерфакс - Россиявчера в 05:56
РБК

Девелопер ЛСР выплатит дивиденды за I полугодие в размере ₽20 на акцию

РБКвчера в 11:48
ПРАЙМ

Совдир «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды на уровне 33 рубля на акцию

ПРАЙМ27 августа в 14:04
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъ27 августа в 11:12
Om1.ru

Омский аэропорт перестанет платить акционерам, несмотря на прибыль

Om1.ru25 августа в 23:00

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
195

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
128