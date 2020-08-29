Ростовский банк «Центр Инвест» направит 310 млн рублей на дивиденды
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не являются акционерами банка. Ранее сообщалось, что акционеры ПАО "Ростсельмаш" отказались от части дивидендов за 2019 год из-за получения статуса предприятия системообразующего значения в пандемию коронавируса.В источнике
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