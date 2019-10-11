Спорт
161.ruРостовский гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира
Ростовчанин Никита Нагорный победил в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике и стал абсолютным чемпионом. Соревнования проходят в немецком Штутгарте. Спортсмены выполняли упражнения на «коне», брусьях, перекладине, кольцах, в опорном прыжке и вольных упражнениях.
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