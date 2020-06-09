Политика
Вести.RuРостовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Рабочая встреча Василия Голубева с Владимиром Путиным: отчет о результатах работы и планы развития
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