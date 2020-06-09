Политика

Вести.RuВести.RuРостовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Глава РФС ответил на критику Федуна

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Экономика

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Меркель провела телефонный разговор с Путиным

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Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.
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Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»

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После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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