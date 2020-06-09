Политика
Вести.RuРостовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Рабочая встреча Василия Голубева с Владимиром Путиным: отчет о результатах работы и планы развития
Правительство Ростовской области10:01
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Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie выпустила геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light и назвала дату выхода расширения: его релиз состоится 22 сентября.
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Меркель провела телефонный разговор с Путиным
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Вести.Ru 02:13
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«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 13:04
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Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
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Независимая газета вчера в 04:03
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Роскачество дало советы о похудении после карантина
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В ульяновском СИЗО произошел бунт
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После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
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Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
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Кедми заявил о новом предназначении секретных подлодок РФ
Бывший сотрудник израильской разведки Яков Кедми рассказал о возможном предназначении новых секретных российских подлодок Белгород и Хабаровск.
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