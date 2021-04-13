Ростовская область в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом и его последствиями более 15 млрд рублей или около 6% расходов консолидированного бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе отчета о работе регионального правительства перед депутатами законодательного собрания.

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