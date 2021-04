Судно Ever Given арестовали до выплаты $900 млн в пользу Суэцкого канала

Судно Ever Given, которое в марте застряло в Суэцком канале, заблокировав грузовое судоходство в этой транспортной артерии на шесть дней, будет арестовано до тех пор, пока его владелец (японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd.) не выплатит администрации канала 900 миллионов долларов.