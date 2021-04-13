Более 15 млрд рублей направила Ростовская область в 2020 году на борьбу с COVID-19
Ростовская область в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом и его последствиями более 15 млрд рублей или около 6% расходов консолидированного бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе отчета о работе регионального правительства перед депутатами законодательного собрания.В источнике
Подробнее о событии
Губернатор Ростовской области назвал Covid-19 «стресс-тестом» для всех
Царьград. Ростов-на-Донувчера в 07:53
Более 15 млрд руб потратили на борьбу с коронавирусом в Ростовской области
Rostov gazetaвчера в 08:33
Василий Голубев: «Мы вместе смогли противостоять новой угрозе – пандемии COVID-19»
Правительство Ростовской областивчера в 08:03