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Эксперт ЮГ

Более 15 млрд рублей направила Ростовская область в 2020 году на борьбу с COVID-19

Ростовская область в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом и его последствиями более 15 млрд рублей или около 6% расходов консолидированного бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе отчета о работе регионального правительства перед депутатами законодательного собрания.В источнике
Царьград. Ростов-на-Дону
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Губернатор Ростовской области назвал Covid-19 «стресс-тестом» для всех

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Donday.ruвчера в 08:37

Более 15 млрд руб потратили на борьбу с коронавирусом в Ростовской области

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Василий Голубев подвел итоги борьбы с коронавирусом на Дону

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Судно Ever Given арестовали до выплаты $900 млн в пользу Суэцкого канала

Судно Ever Given, которое в марте застряло в Суэцком канале, заблокировав грузовое судоходство в этой транспортной артерии на шесть дней, будет арестовано до тех пор, пока его владелец (японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd.) не выплатит администрации канала 900 миллионов долларов.
Российская газетавчера в 09:50

Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.
RT на русскомвчера в 11:56

Срок создания вакцины в РФ против новых мутаций COVID-19 составит не более двух месяцев

Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, на сегодняшний день, специалистам потребуется не больше двух месяцев, чтобы разработать вакцину против выявленных мутаций вируса, пишет ТАСС.
Kursk.comвчера в 01:08