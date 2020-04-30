Общество
REGNUMРостовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
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Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Спорт
Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко
Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Технологии
На судне «Всеволод Бобров» начались испытания дизель-генераторов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:53
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Политика
В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10
Общество
Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
Политика
Путин предсказал рост спроса на матрасы в связи с самоизоляцией
Предприятия, у которых сократилось производство в связи с эпидемией коронавируса, получат поддержку со стороны властей, заверил глава государства на встрече с волонтерами.
Российская газета 09:37
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Политика
Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе
Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
ТАСС 09:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Спорт
Россия может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году
Олимпиада на территории России проходила дважды – в 1980 году Игры состоялись в Москве, в 2014 – в Сочи.
Metaratings 10:15
Шоу-бизнес
Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым
Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.
РИА Новости 09:40
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
В четверг депутаты Госдумы от ЕР в режиме видеоконференции провели встречу с представителем ВОЗ в РФ.
РИА Новости 09:35
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Под Курском продолжаются поиски пропавшего 3-летнего малыша
Полицейские, сотрудники МЧС, следственного управления и Росгвардии, волонтеры отряда "Лиза Алерт Курск" ищут 3-летнего мальчика, который сегодня, 29 апреля, около полудня исчез в селе Большое Долженково.
Друг для друга (Курск) вчера в 15:06
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Армия и оружие
КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море.
Военное дело вчера в 04:47
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло
Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.
Дни24 01:07
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Единоборства
Емельяненко удалось сфотографировать светлые мысли в своей голове
Боец заявил, что смог сфотографировать свои "светлые мысли".
РИА Новости 09:09
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Экономика
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
РБК 10:00