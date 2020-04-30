Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Общество График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.

Спорт Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.

Общество Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов. 2

Политика Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 128

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 310

Спорт Россия может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году Олимпиада на территории России проходила дважды – в 1980 году Игры состоялись в Москве, в 2014 – в Сочи.

Шоу-бизнес Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин. 7

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса В четверг депутаты Госдумы от ЕР в режиме видеоконференции провели встречу с представителем ВОЗ в РФ. 140

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,1K

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. 1,1K

Происшествия Под Курском продолжаются поиски пропавшего 3-летнего малыша Полицейские, сотрудники МЧС, следственного управления и Росгвардии, волонтеры отряда "Лиза Алерт Курск" ищут 3-летнего мальчика, который сегодня, 29 апреля, около полудня исчез в селе Большое Долженково. 10

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 40

Армия и оружие КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море. 4

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 839

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 341

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2