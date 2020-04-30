Общество

REGNUMREGNUMРостовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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Василий Голубев: «На майские праздники режим самоизоляции будет сохранен, это необходимо для защиты жизни людей»

Правительство Ростовской области08:21

Выданные разрешения на передвижение по Ростову не будут действовать с 1 по 11 мая

Rostov gazeta08:18

Пропуска на передвижение по Ростову и области не будут действовать с 1 по 11 мая

1rnd.ru07:42

Губернатор Ростовской области анулировал все разрешения на время майских праздников

Donday.ru08:11

Донские СМИ продолжат свою работу во время майских праздников

Don2408:49

Василий Голубев отменил действие части рабочих пропусков с 1 по 11 мая

Блокнот Ростов-на-Дону08:14

Справки и разрешения на работу на Дону не будут работать с 1 по 11 мая

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону07:41
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Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО "Миранда-Медиа".
РИА Новости Крым 07:28
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Футбол

Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона

Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.
REGNUM 07:24
Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
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Общество

В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Общество

Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню

В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 08:08
3
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
32
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русском 28 апреля в 15:15
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Происшествия

В Подмосковье ограблен китайский торговец масками и градусниками

Связанные китайцы до пяти часов утра наблюдали, как налетчики на «Газели» без госномеров совершили шесть поездок, во время которых вывезли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками.
Коммерсантъ 06:45
Футбол

«Милан» предложит Доннарумме краткосрочный контракт с понижением зарплаты

21-летний вратарь пропустил 33 гола в 26 матчах за «Милан» в нынешнем сезоне. В 10 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Матч ТВ 05:19
Общество

Таджикистан сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране

Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране.
НТВ 08:34
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Шоу-бизнес

СМИ раскрыли пол ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

На днях стало известно, что модель Джиджи Хадид и ее бойфренд музыкант Зейн Малек станут родителями.
Popcornnews.ru 08:40
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Наука

Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов

Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.
N+1 06:49
Общество

Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
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Фигурное катание

Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны

Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.
Газета.Ru 08:38
Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
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Общество

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
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Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010.
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