Общество
REGNUMРостовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
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Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Общество
Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области
Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
Происшествия
По подозрению в поджоге леса в Приангарье задержали трех чиновников
Общественное телевидение России вчера в 02:45
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Политика
Китай препятствует победе Трампа на выборах
Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Общество
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.
НТВ 09:57
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
Происшествия
СК выявил ущерб на 7 млн при строительстве конгресс-холла в Челябинске
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба бюджету региона при строительстве конгресс-холла – следователи устанавливают должностных лиц заказчика, которых привлекут за халатность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.
Доступ1 04:10
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 28 апреля в 11:42
Экономика
Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса
Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:43
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями
Впервые Джиджи и Зейн начали встречаться пять лет назад — они несколько раз расставались, но спустя время вновь появлялись на публике вместе.
Salt Mag вчера в 03:55
Здоровье
В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
Политика
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17