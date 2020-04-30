Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.

Общество Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. 1K

Политика Китай препятствует победе Трампа на выборах Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США. 17

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 354

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 178

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 81

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 83

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 339

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Религия Кураев не обратил внимание на запрет в служении Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. 2,2K

Происшествия СК выявил ущерб на 7 млн при строительстве конгресс-холла в Челябинске В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба бюджету региона при строительстве конгресс-холла – следователи устанавливают должностных лиц заказчика, которых привлекут за халатность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления. 7

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Экономика Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. 1

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями Впервые Джиджи и Зейн начали встречаться пять лет назад — они несколько раз расставались, но спустя время вновь появлялись на публике вместе. 5