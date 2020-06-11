Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских. Об этом в социальных сетях сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

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Авто Skoda представила новый Octavia Scout Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout. 47

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 7

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Футбол Салах оплатил бензин всем клиентам заправки В английских СМИ появилась информация о том, что в среду, 10 июня, футболист заехал на заправку Sainsbury’s и оплатил бензин не только за свою машину, но и всех клиентов станции, которые заправлялись в тот момент.

Общество Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 2

Авто Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года. 10

Происшествия Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами. 2,9K

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 5

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 159

Авто Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин. 9

Авто Продемонстрировали обновленные Alpina B5 и D5 S Седан B5 ускоряется до 62 миль в час (100 км/ч) за 3,4 секунды, а универсал достигает эту скорость за 3,6 секунды.

Авто Peugeot 308 получил незначительное обновление Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.