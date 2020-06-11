Общество
REGNUMРостовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских
Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских. Об этом в социальных сетях сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
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Авто
Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
SpeedMe вчера в 09:19
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
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«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
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Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня вчера в 03:13
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Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
Технологии
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Футбол
Салах оплатил бензин всем клиентам заправки
В английских СМИ появилась информация о том, что в среду, 10 июня, футболист заехал на заправку Sainsbury’s и оплатил бензин не только за свою машину, но и всех клиентов станции, которые заправлялись в тот момент.
Нева Спорт 15:15
Общество
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Авто
Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus
Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года.
Новые автомобили вчера в 03:06
Авто
Названы цены нового Land Rover Defender для России
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11:47
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Игры
Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5
ITZine.ru 08:09
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили 04:11
Авто
Продемонстрировали обновленные Alpina B5 и D5 S
Седан B5 ускоряется до 62 миль в час (100 км/ч) за 3,4 секунды, а универсал достигает эту скорость за 3,6 секунды.
CarsWeek.ru вчера в 13:41
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 03:16
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Наука
Музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии
Выяснилось, что прослушивание оригинальной музыки Моцарта уменьшило количество приступов у первой группы.
МонаВиста 13:39
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33