Общество

REGNUMREGNUMРостовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских

Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских. Об этом в социальных сетях сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
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В Ростовской области разрешили работать парикмахерским и автосалонам

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