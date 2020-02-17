Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПетербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»

В Северной столице отказались работать некоторые организации. В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация). Об этом сообщили в группе «Пиотровский».
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Персонально ваш: Ирина Прохорова

Эхо Москвы11:13

Директор пермского книжного магазина вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети»

Пермский интернет-журнал Звезда02:13

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

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Книжные магазины из девяти городов России закрылись на день в знак поддержки фигурантов «пензенского дела»

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Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

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РБК07:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

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Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Отмечается, что Трамп намерен приложить усилия для предотвращения поддержки РФ «зверств режима Асада», а также для урегулирования сирийского конфликта.
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Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ

Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
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Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
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Роскосмос перенес 12 космических пусков

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Армия и оружие

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Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
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На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

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В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

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Прокуратура Челябинской области извинилась перед пенсионером Сергеем Зарубой, к которому полицейские и ОМОН приходили с обыском по делу о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК).
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
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