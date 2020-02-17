Общество
Форпост Северо-ЗападПетербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В Северной столице отказались работать некоторые организации. В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация). Об этом сообщили в группе «Пиотровский».
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Директор пермского книжного магазина вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети»
Пермский интернет-журнал Звезда02:13
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Культура
В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
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Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на заявление Трампа о поддержке РФ Асада
Отмечается, что Трамп намерен приложить усилия для предотвращения поддержки РФ «зверств режима Асада», а также для урегулирования сирийского конфликта.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Происшествия
Почти миллион рублей нашла женщина в туалете самолета
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Игры
Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X
Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
Космос
Роскосмос перенес 12 космических пусков
Роскосмос перенес 12 космических пусков, начиная с 2019 года.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Здоровье
В ВОЗ предостерегли от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом
Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Происшествия
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск
В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму члена крымскотатарского нацбатальона
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером, к которому силовики приходили с обыском из‑за доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области извинилась перед пенсионером Сергеем Зарубой, к которому полицейские и ОМОН приходили с обыском по делу о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК).
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Кино
Опубликовано первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Ролик опубликовал режиссер Мэтт Ривз фильма. На кадрах появляется символ летучей мыши, костюм Бэтмана и профиль актера в маске.
Футбол
Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.