По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Экономика Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Авто Audi представил электрический купе-кроссовер e-tron Sportback Простой e-tron Sportback имеет 2 электродвигателя общей производительностью 313 л.с. (540 Нм). Они питаются от аккумулятора на 71 кВт/ч.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Игры Рассекречены цена и дата выпуска Sony PlayStation 5 Ранее PSErebus отличился точными предсказаниями даты выхода The Last of Us: Part 2, а недавно он заявил, что Xbox Project Scarlett станет самой мощной консолью на момент выпуска 6 ноября 2020 года.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Гаджеты Пользователей Android предупредили об уязвимости системы Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон предупредил пользователей Android об уязвимости операционной системы.

Общество Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми Специалисты ВЦИОМ 15 ноября посредством телефонного интервью провели опрос, узнав у жителей России, считают ли они себя счастливыми или же, напротив, несчастными.

Наука Причину возникновения рака назвали ученые К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress.

Экономика Белоусов допустил снижение ключевой ставки до 5% Помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил понижение ключевой ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина.

Общество Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.

Наука Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.