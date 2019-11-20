Происшествия
РБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии
Блокнот Ростов-на-Дону06:03
Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео
КП - Ростов-на-Дону04:11
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Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
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