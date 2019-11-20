Происшествия

РБКРБКВ Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу». Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице.
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Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии

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Сотрудник правоохранительных органов взял в заложники супругу в Ростове-на-Дону

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В Ростове задержали следователя, взявшего в заложники жену и ребёнка

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Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники

РИА Новости04:24
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Игры

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил понижение ключевой ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина.
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Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова

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