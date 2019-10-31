Происшествия

REGNUMREGNUMРостовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.
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Как отмечается
 на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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161.ru10:04

В Ростове осудили бизнесмена из списка Титова за аферу на 10 млн

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
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