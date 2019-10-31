с чего всё началось

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.

Политика Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

Политика Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Политика В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.

Политика Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».

Шоу-бизнес Анна Седокова ограничивает своих детей в деньгах Анна Седокова решила поговорить с подписчиками на тему воспитания детей. Певица призналась, что ограничивает своих наследников в деньгах.

Авто В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения 30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.

Автоспорт Формула 1 утвердила регламент на 2021 год На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.

Армия и оружие Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Здоровье Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.

Экономика Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.

Футбол Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России "Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Футбол Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.

Политика В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».