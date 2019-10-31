Происшествия
REGNUMРостовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.
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с чего всё началось
Как отмечается на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.RT на русском14:13
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Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru 17:07
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:50
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 11:38
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова ограничивает своих детей в деньгах
Анна Седокова решила поговорить с подписчиками на тему воспитания детей. Певица призналась, что ограничивает своих наследников в деньгах.
OAnews 09:36
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Автоспорт
Формула 1 утвердила регламент на 2021 год
На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru 13:15
Армия и оружие
Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
ТК Звезда 17:26
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Экономика
Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
Красная весна 13:20
Футбол
Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России
"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
РИА Новости 16:00
Армия и оружие
США поменяют калибр из-за России
Lenta.ru 17:13
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor вчера в 23:28
Футбол
Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина
Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.
Чемпионат 17:24
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru 29 октября в 16:05