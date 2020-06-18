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Вести.RuВести.RuМатч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем национального первенства между "Сочи" и "Ростовом". По мнению спортивного чиновника, встреча 23-го тура чемпионата РПЛ может быть перенесена на 19 июля.
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«Для переноса матча „Сочи“ — „Ростов“ есть одна резервная дата. Но нужно согласие клубов»

Спорт-Экспресс12:05

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Чемпионат09:20

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Sport24.ru07:31

«Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча

Sports.ru07:28

В РФС приняли решение по «Ростову»

News.ru07:25

Генсек РФС назвал условие переноса матча «Сочи» — «Ростов»

Sport.ru08:28
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