Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем национального первенства между "Сочи" и "Ростовом". По мнению спортивного чиновника, встреча 23-го тура чемпионата РПЛ может быть перенесена на 19 июля.

Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля

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