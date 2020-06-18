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Вести.RuМатч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем национального первенства между "Сочи" и "Ростовом". По мнению спортивного чиновника, встреча 23-го тура чемпионата РПЛ может быть перенесена на 19 июля.
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