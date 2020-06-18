Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи". Под вопросом проведение еще двух матчей команды, что может сломать для нее весь сезон. Перенос зависит от воли РФС и сочинцев.

«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 479

Энергетика Бензин в России рекордно подорожал По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну. 3,9K

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих. 75

Политика Трамп обвинил Китай в преднамеренном распространении коронавируса Ранее Трамп обвиняла Китай в сокрытии информации по коронавирусу на начальных этапах эпидемии.

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 776

Общество Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. 66

Политика В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 178

Общество Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 35

Общество Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. 358

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 144

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 10

Политика Владимир Путин выступит с обращением к нации Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс". 3,4K

Общество Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 1,2K

Политика Путин рассказал о звонках внуков в Кремль На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются». 1,8K

Армия и оружие В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400 США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 15