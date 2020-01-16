Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВРостранснадзор проведет внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведет ряд внеплановых проверок после инцидента с самолетом SSJ-100 в аэропорту Домодедово.
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«В связи с жёсткой посадкой самолёта авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — сообщили
 в Ространснадзоре.
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Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

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