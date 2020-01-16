Происшествия
РЕН ТВРостранснадзор проведет внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
Ространснадзор проведет ряд внеплановых проверок после инцидента с самолетом SSJ-100 в аэропорту Домодедово.
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с чего всё началось
«В связи с жёсткой посадкой самолёта авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — сообщили в Ространснадзоре.RT на русскомвчера в 14:53
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Ространснадзор проверит авиакомпанию «ИрАэро» после инцидента в Домодедове
Вечерняя Москвавчера в 14:43
Ространснадзор проведёт проверки в связи с инцидентом с SSJ-100 в Домодедове
Говорит Москвавчера в 14:18
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